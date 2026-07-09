Dramma della solitudine a Valguarnera: uomo trovato morto in casa dopo molti giorni

È il dramma della solitudine a fare da sfondo alla tragedia scoperta nelle scorse ore a Valguarnera, dove un uomo di 60 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento in una palazzina del centro abitato. Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa e il corpo era ormai in avanzato stato di decomposizione.

L’intervento dei vigili del fuoco

A far scattare l’allarme non è stata la sua prolungata assenza, ma il forte cattivo odore che proveniva dall’abitazione e che ha insospettito i vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che, dopo aver scardinato la porta d’ingresso, hanno fatto la drammatica scoperta.

La vittima viveva da sola

Nell’appartamento è stato rinvenuto il corpo senza vita del sessantenne, che viveva da solo. I successivi accertamenti sono stati affidati ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo.

Le indagini

Dai primi riscontri, gli investigatori avrebbero escluso, almeno allo stato attuale degli accertamenti, elementi riconducibili a una morte violenta. L’ipotesi ritenuta più probabile è quella di un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo. Essendo solo in casa, nessuno avrebbe potuto prestargli soccorso in tempo.

La tragedia della solitudine

A rendere ancora più amara la vicenda è un particolare che emerge con forza: nessuno si sarebbe insospettito per la sua assenza protrattasi per giorni. Solo i cattivi odori hanno portato alla scoperta del corpo, trasformando una tragedia privata in un episodio che richiama l’attenzione sul crescente fenomeno dell’isolamento sociale.