“Sulfur Road”, il documentario di Cavalieri racconta i carusi delle zolfare di Valguarnera

Il regista italo- americano Michael Cavalieri torna alla ribalta con un suo nuovo film- documentario nella sua Valguarnera, terra d’origine dei suoi avi. Cavalieri, innamoratissimo del paese, ritorna a porre l’obiettivo su un film in anteprima assoluta di “Sulfur Road”, una storia che ha visto coinvolti negli anni ’40, ’50 e ’60 una moltitudine di ragazzi che sacrificarono la propria esistenza nell’inferno oscuro delle miniere di zolfo siciliane. Nell’opera di Cavalieri c’è un filo invisibile ed indistruttibile che unisce il silenzio solenne delle miniere di Valguarnera ai riflettori di Hollywood.

La proiezione di questo film avverrà presso il giardino di Sant’Antonio in zona Pirrera domenica 12 luglio alle ore 21. Il film è stato girato interamente lo scorso anno tra le suggestive architetture industriali dismesse della Miniera di Floristella. Essa non è semplicemente una proiezione, ma un vero e proprio manifesto del neorealismo contemporaneo, un appuntamento imperdibile con le locali radici profondamente umane.

Un film dedicato alla memoria delle miniere di zolfo siciliane

Con questa pellicola straordinaria, Cavalieri firma un tributo solenne, vibrante ed emozionante alle famiglie, agli uomini e a quella moltitudine di ragazzi che sacrificarono la propria esistenza nell’l’inferno oscuro delle miniere di zolfo siciliane.

“La lavorazione della pellicola- ci riferisce Paolo Totò Bellone presidente del circolo Valguarneresi nel mondo- “ha saputo compiere un autentico miracolo artistico: coniugare l’espressività drammatica di un cast stellare di celebri attori catanesi con la spontaneità pura, l’orgoglio e la verità di decine di abitanti delle comunità di Valguarnera, Aidone e Piazza Armerina. Questo connubio perfetto ha conferito alla narrazione un’autenticità visiva e antropologica eccezionale, capace di catturare l’anima di chi guarda, trasportandolo direttamente nella polvere e nella luce della Sicilia profonda.”

La storia dei carusi Basilio e Antonino

Al centro del racconto vi è la commovente e potente parabola umana di Basilio e Antonino. Ormai anziani, i due si ritrovano per fare i conti con i traumi di un’infanzia negata: entrambi furono infatti “Carusi”, minatori bambini venduti dalle famiglie indigenti alle zolfare.

Basilio, emigrato negli Stati Uniti, torna nell’isola natia e, insieme ai rispettivi figli adulti Louis e Laura, si spinge in un pellegrinaggio catartico fino ai ruderi della vecchia miniera. Attraverso flashback paralleli mozzafiato, emerge la cruda realtà dei loro primi incontri e delle condizioni impossibili a cui sono miracolosamente sopravvissuti.

Una verità che si rivela straziante ma, al tempo stesso, profondamente ispiratrice per i figli, i quali scoprono solo allora i sacrifici immensi e gli abusi sopportati in silenzio dai padri pur di garantire un futuro prospero e libero alle proprie famiglie.

Un messaggio di memoria, orgoglio e rinascita

«Questo film continua Bellone- non è solo cinema: è un tassello d’oro inestimabile per la nostra memoria collettiva, una ferita d’amore e di riscatto comune a tantissime famiglie valguarneresi e siciliane. Custodire i ricordi e le sofferenze dei nostri antenati, facendoli rivivere attraverso i luoghi reali che calpestarono, significa finalmente dare voce e dignità storica a un dolore che per troppo tempo è rimasto muto e sepolto.

Oggi quel silenzio si trasforma in un messaggio universale di orgoglio, resilienza e rinascita per tutte le nostre comunità, sia per chi è rimasto in patria sia per chi ha dovuto cercare fortuna all’estero. Il nostro più profondo ringraziamento va a Michael Cavalieri, che con il suo immenso talento ha reso possibile questo miracolo della memoria.»