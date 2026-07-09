Incidente sulla A19 nel tratto di Enna: 3 mezzi coinvolti in galleria, traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato sulla A19 Palermo-Catania, all’interno di una galleria in prossimità dello svincolo di Enna, lungo la carreggiata in direzione Catania. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre mezzi. Al momento non sono ancora disponibili informazioni sulle condizioni delle persone che si trovavano all’interno dei veicoli coinvolti.

Traffico rallentato sulla A19 dopo lo scontro

L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione, con la formazione di lunghe code nel tratto interessato. I tecnici sono al lavoro per consentire il deflusso dei mezzi e garantire il ripristino della normale viabilità.

Disposta la circolazione a senso unico alternato

Per limitare i disagi agli automobilisti, i mezzi vengono fatti scorrere attraverso il sistema del senso unico alternato, in attesa della completa messa in sicurezza della carreggiata e delle operazioni necessarie all’interno della galleria.

La Polizia stradale indaga sulle cause

Sulle cause dell’incidente sono state avviate le indagini da parte degli agenti della Polizia stradale, intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. Al momento restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’impatto tra i tre veicoli.