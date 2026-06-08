A19: auto in fiamme ad Assoro, chiusa e poi riaperta una corsia

È stata temporaneamente chiusa e successivamente riaperta una corsia dell’autostrada A19 Palermo-Catania a causa di un’automobile in fiamme. L’episodio si è verificato al chilometro 135 della carreggiata in direzione Palermo, nel territorio di Assoro, in provincia di Enna.

L’intervento

Per consentire le operazioni di spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell’area, il traffico è stato regolato con la chiusura di una corsia. Sul posto sono intervenuti gli operatori incaricati della gestione dell’emergenza e della viabilità.Non si registrano feriti. Una volta concluse le operazioni e ripristinate le condizioni di sicurezza, la corsia è stata riaperta al traffico. La circolazione è tornata regolare e l’evento è stato dichiarato concluso.



