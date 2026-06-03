Incidente stradale a Enna Bassa: scontro tra furgone e moto, un ferito in ospedale

Nuovo incidente stradale ad Enna: nello scontro, avvenuto stamane ad Enna Bassa, in prossimità della rotonda di accesso ai supermercati, sono rimasti coinvolti un furgoncino ed una motocicletta.

Ferito il conducente della moto

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto che è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente a terra. Sono stati alcuni testimoni a chiedere l’intervento dei soccorsi ed a prestare le prime cure alla vittima prima dell’arrivo dei mezzi di soccorso che hanno provveduto ad accompagnare il ferito in ospedale.

Le indagini della Polizia municipale

Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia municipale di Enna che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’impatto: sono stati presi alcuni rilievi nella porzione in cui c’è stato l’incidente, oltre a sentire i testimoni allo scopo di svelare le responsabilità.