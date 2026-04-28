Rissa a colpi di spranghe a Enna Bassa, condannato a 3 mesi: ai domiciliari

È stato rintracciato e arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile di Enna un uomo pluripregiudicato destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dall’autorità giudiziaria. Il provvedimento dispone la detenzione domiciliare per una condanna a 3 mesi di reclusione legata a un episodio di violenza.

Esecuzione del provvedimento

L’attività è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Enna, che, ricevuto l’ordine, hanno individuato l’uomo e lo hanno accompagnato negli uffici della polizia. Al termine delle procedure, l’uomo è stato trasferito nella sua abitazione, dove sconterà la pena secondo quanto stabilito.

La rissa del 2018 a Enna Bassa

I fatti risalgono al 2018, quando il condannato, insieme ad altre persone, fu coinvolto in una rissa avvenuta nella zona di Enna Bassa. Durante lo scontro sarebbero state utilizzate anche spranghe di ferro. La situazione venne riportata sotto controllo grazie all’intervento degli agenti, evitando conseguenze più gravi.