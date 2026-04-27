Omicidio di Catenanuova, il gip firma l’arresto del 23enne: è in carcere

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 23enne indagato per l’omicidio di Salvatore De Luca, il 57enne di Catenanuova deceduto lo scorso dicembre all’ospedale Cannizzaro di Catania a seguito delle lesioni riportate nell’aggressione del 3 dicembre 2025.

La svolta

La misura cautelare è stata notificata all’indagato, che è stato quindi condotto in carcere. Si tratta di una svolta significativa nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Enna: fino ad ora il giovane, parente della vittima, era rimasto a piede libero nonostante fosse già stato interrogato dal gip e avesse sempre negato ogni addebito. Gli inquirenti ipotizzano che all’origine del delitto vi sia una lite familiare degenerata.

La difesa annuncia ricorso

La difesa, affidata agli avvocati Lorenzo Caruso e Sandro Fagone, ha già preannunciato ricorso al Tribunale del Riesame contro il provvedimento restrittivo.Sul piano investigativo restano ancora aperti diversi nodi. Non sono stati resi noti i risultati dell’autopsia già eseguita dal medico legale, né è emerso se l’aggressore abbia agito a mani nude o con un’arma. La Procura aveva in precedenza incaricato i Ris di Messina di effettuare accertamenti biologici — ematici e salivari — per verificare un contatto diretto tra vittima e indagato al momento dell’aggressione. Sono attesi anche gli esiti degli esami tossicologici disposti nell’ambito delle indagini.