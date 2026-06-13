L’assemblea provinciale del Mpa a Enna: Colianni annuncia mezzo miliardo per i Comuni

Riforme, investimenti e rilancio organizzativo. L’assemblea provinciale dell’Mpa-Grande Sicilia riunita a Enna non è stata soltanto la tribuna degli annunci politici di Raffaele Lombardo: attorno al leader autonomista, assessori regionali e dirigenti locali hanno tracciato un bilancio dell’attività di governo e proiettato il partito verso le prossime sfide istituzionali.

Gli investimenti annunciati da Colaianni

L’assessore regionale Francesco Colianni ha illustrato le principali riforme in corso, a partire dal sistema idrico regionale e dal disegno di legge sull’energia. L’annuncio più atteso riguarda le risorse in arrivo per gli enti locali: «Entro settembre metteremo in campo circa mezzo miliardo di euro di finanziamenti comunitari destinati ai Comuni, all’efficientamento energetico, all’illuminazione pubblica e alle reti idriche». Colianni ha rivendicato il radicamento elettorale del movimento nel territorio: «Il Mpa sta dimostrando con i fatti di essere la forza politica che più di ogni altra investe sui territori e sui bisogni reali delle comunità. I numeri danno ragione agli autonomisti che, nelle recenti tornate elettorali, sono risultati il primo partito in provincia di Enna».

L’interventi del presidente della Commissione Ambiente

Sul fronte parlamentare è intervenuto l’onorevole Giuseppe Carta, presidente della Commissione Ambiente dell’Ars, che ha rivendicato il lavoro svolto su energia, acqua e rifiuti: «Difendere l’autonomia siciliana significa costruire strumenti che restituiscano vantaggi concreti ai cittadini e ai territori. Le riforme che stiamo portando avanti nascono da una visione di sviluppo che mette al centro le comunità locali e valorizza le risorse della Sicilia». Carta ha inoltre sottolineato il ruolo strategico della provincia di Enna nel progetto autonomista, riconoscendo a Colianni e alla classe dirigente locale il merito dei risultati conseguiti.

L’assessore Ingala

L’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle Autonomie locali Elisa Ingala ha concentrato il proprio intervento sugli enti locali e sul rilancio della pubblica amministrazione: «In questo primo mese di attività abbiamo lavorato per accelerare la distribuzione delle risorse ai Comuni e per dare risposte concrete agli amministratori locali. Occupazione, investimenti e rafforzamento degli enti locali sono le priorità sulle quali stiamo concentrando il nostro impegno». Ingala ha annunciato l’avvio delle procedure concorsuali regionali e un piano di assunzioni destinato a generare migliaia di posti di lavoro nei prossimi anni, con particolare attenzione alle opportunità per i giovani siciliani.

I sindaci di Agira e Nicosia

All’assemblea hanno preso parte anche i neosindaci di Nicosia, Anna Maria Gemmellaro, e di Agira, Franco Marchese, che hanno ribadito la necessità di una forte collaborazione istituzionale per affrontare le criticità delle aree interne della provincia. Presenti inoltre consiglieri provinciali, amministratori locali eletti nelle recenti competizioni e candidati sindaco che hanno rappresentato il movimento sul territorio.