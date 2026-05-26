Colianni incassa la sconfitta e rilancia: “Mpa seconda forza a Enna e prima nel Centrodestra”

“Auguri al neo sindaco di Enna Crisafulli e riconoscimento del risultato elettorale maturato dalle urne. A esprimerli è l’assessore regionale Francesco Colianni, che dopo il voto amministrativo nel capoluogo ennese parla di “un mandato forte conferito dal popolo ennese”, del quale, sottolinea, “prendiamo atto con rispetto”.

Primo partito del Centrodestra

Al tempo stesso Colianni rivendica il risultato ottenuto dalla lista degli autonomisti, che con il 15 per cento dei consensi si afferma come primo partito del centrodestra e seconda forza politica cittadina. Un dato che l’assessore regionale definisce significativo “nonostante un contesto certamente sfavorevole”.

Secondo Colianni, il risultato premia “la qualità del lavoro svolto” e “il contributo di spessore offerto alla competizione elettorale”. Un ringraziamento viene rivolto al candidato sindaco Ezio De Rose e ai quattro consiglieri comunali eletti, espressione, afferma, “di un lavoro di squadra che ha saputo coinvolgere e rappresentare una parte importante dell’elettorato ennese”.

Opposizione costruttiva in aula

Guardando alla nuova consiliatura, Colianni indica anche la linea politica che il gruppo manterrà in aula: “Saremo un’opposizione seria e costruttiva in Consiglio comunale”.

Parallelamente, assicura che il sostegno alla città non verrà meno sul fronte istituzionale regionale. “Dai banchi del Governo regionale – afferma – continuerà l’impegno per Enna, con l’obiettivo di sostenere percorsi di sviluppo e investimenti concreti”. Un’azione che, conclude, punta a mantenere “un ruolo attivo nelle dinamiche istituzionali locali e regionali, nel segno della collaborazione e della crescita del territorio”.