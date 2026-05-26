Elezioni, Crisafulli si prende pure il Consiglio: ecco tutti gli eletti

La nuova geografia politica del Consiglio comunale di Enna parla chiaro: Mirello Crisafulli ha vinto su tutto. Non solo la corsa alla sindacatura, ma anche la battaglia dei numeri dentro l’aula consiliare, dove il centrosinistra potrà contare su una maggioranza ampia, solida e politicamente compatta.Le elezioni amministrative ridisegnano completamente gli equilibri della città. Il successo di Crisafulli travolge il centrodestra guidato da Ezio De Rose e ridimensiona il peso delle opposizioni, che escono dalle urne con una rappresentanza limitata e frammentata.

La maggioranza di Crisafulli controlla l’aula

A trainare la vittoria del nuovo sindaco è soprattutto Enna Democratica, vera forza motrice della coalizione, che è il Pd ma il veto all’uso del simbolo a Crisafulli da parte dei vertici nazionali e regionali ha costretto il board locale ad una piccola correzione. La lista ha eletto ben otto consiglieri: Marco Greco, Mirko Andolina, Laura Alvano, Salvatore Cappa, Tiziana Arena, Maurizio Tornabene, Nathaly Maria Rita Campione e Leandro Lombardo.Un risultato che certifica la forza organizzativa e politica dell’area vicina a Crisafulli e che rende la lista e dunque il Pd il perno della futura amministrazione.Tre seggi vanno invece a Democratici e Progressisti – Crisafulli Sindaco con Giuseppe Trovato, Arturo Barbarino e Andrea Di Salvo. Due consiglieri per Prima Enna – Lista Civica Indipendente – Crisafulli Sindaco, che porta in aula Rosario Vasapollo, ex assessore dell’amministrazione Dipietro in orbita Lega e Leonarda Li Puma.Determinante anche il contributo della lista Torre, che ottiene tre eletti: Nicola De Luca, un altro ex assessore dipietrista, Marilisa Milano e Massimo Rizza.

Centrodestra sconfitto: De Rose guiderà un’opposizione ridotta

Sul fronte opposto, il centrodestra paga una sconfitta pesante. Ezio De Rose entra in Consiglio comunale come candidato sindaco non eletto più votato, ma dovrà guidare una minoranza con numeri limitati .Noi con la Sicilia – Popolari e Autonomisti – De Rose Sindaco elegge Francesco Comito, Emilia Lo Giudice, Giuseppina Firrantello e Francesco Di Venti.

Due i seggi conquistati da Enna Futura con Paolo Gargaglione e Giusi Macaluso.Forza Italia, invece, ottiene un solo consigliere: Gaetano Fazzi. Nulla, invece, per la lista del terzo candidato, Filippo Fiammetta.

Una vittoria politica totale

Il voto di Enna consegna quindi a Crisafulli molto più della fascia tricolore. Il nuovo sindaco potrà governare contando su una maggioranza numericamente forte e politicamente allineata, elemento che rafforza ulteriormente il peso del centrosinistra nella nuova stagione amministrativa della città.