Il processo per l’omicidio a Capizzi, il Comune parte civile: il legale è l’avvocato Timpanaro

Il Comune di Capizzi si costituirà parte civile, con l’avvocato Salvatore Timpanaro, per l’omicidio del giovane sedicenne Giuseppe Di Dio avvenuto a Capizzi il primo novembre scorso.

Gli imputati

Gli imputati, Antonino Frasconà Filaro, 49 anni, e i di lui figli Giacomo e Mario – difesi dall’avvocato Felice Lo Furno – hanno scelto il rito abbreviato secco. Pertanto, saranno giudicati dal GIP del Tribunale di Enna, Giuseppe Noto, all’udienza del 23 luglio prossimo.

Incarico gratuito per l’avvocato Timpanaro

L’avvocato Salvatore Timpanaro ha accettato l’incarico conferitogli a titolo assolutamente gratuito. Raggiunto il professionista ci ha dichiarato: “Ho accettato l’incarico a titolo gratuito per l’alto valore morale della presenza del Comune di Capizzi nel processo. L’uccisione di Giuseppe Di Dio ha leso, infatti, non solo il bene della vita della vittima ma anche il concreto interesse del Comune di preservare il territorio da tali deteriori fenomeni criminali. E’ configurabile in capo al Comune un danno morale per la lesione dell’interesse perseguito di garantire la pacifica convivenza nell’ambito comunale, bene sociale statutariamente individuato specificatamente come oggetto di tutela nell’ambito dello Statuto Comunale. I gravissimi fatti di reato, specificatamente ascritti agli imputati, hanno leso in maniera diretta, immediata e profonda il Comune e l’antica e nobile comunità capitina”

Le altre esperienze

L’avvocato Timpanaro è esperto in vicende giudiziarie in tema penale ed ha accumulato esperienza nella costituzione di parte civile di enti pubblici, come nel caso del Comune di Troina in merito ad un processo per stalking ai danni di cittadina, segnando un precedente in tutta Italia. Sempre per il Comune di Troina è stato parte civile nel maxi-processo denominato Discovery, contro la mafia dei Nebrodi e per il Comune di Nicosia nello storico processo denominato Armenti D’Oro per una maxi-truffa ai danni della CEE. E’ stato nominato anche esperto del Sindaco di Nicosia in tema di violenza contro le donne.