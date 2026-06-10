Vini di Sicilia sotto esame, l’ennese Scavuzzo tra i degustatori di Vinibuoni d’Italia

Quasi 200 vini provenienti dall’area centro-orientale della Sicilia, Etna compresa, sono stati valutati nei giorni scorsi nell’ambito delle selezioni per la guida “Vinibuoni d’Italia” del Touring Club Italiano. Tra i protagonisti della sessione di degustazione anche l’ennese Tommaso Scavuzzo, maestro assaggiatore Onav, impegnato insieme al delegato di Modena Sergio Scarvaci e alla maestra assaggiatrice Maria Luisa Frignani.

Tre giorni di degustazioni a Milo

La sessione si è svolta nei locali della Pro Loco di Milo, nel Catanese, dove i campioni vinicoli sono stati sottoposti a esami visivi, olfattivi e gustativi secondo il protocollo della guida dedicata esclusivamente ai vini da vitigni autoctoni italiani. A supportare le operazioni è stata Cristina Cocuzza, conoscitrice del territorio etneo, che ha curato l’anonimizzazione dei campioni e il servizio durante le degustazioni.

Verso la mappatura completa della Sicilia

I vini migliori accederanno alla fase finale che assegna le prestigiose “Corone”, il massimo riconoscimento della guida. “Questa prima tornata di assaggi restituisce l’immagine di un comparto in grande crescita, con cantine di alto livello e prodotti che interpretano al meglio identità e tradizioni dei territori”, ha commentato Scarvaci. La mappatura dei vini siciliani proseguirà a fine giugno a Monreale con una nuova sessione dedicata all’area occidentale dell’Isola, alla quale parteciperà anche l’enologo e maestro assaggiatore Giovanni Giardina.