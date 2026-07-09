Valguarnera, maggioranza propone cittadinanza onoraria al Luogotenente Nicola Lo Moro

Gli 8 consiglieri di maggioranza di Valguarnera propongono il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Luogotenente C.S. Nicola Lomoro andato in quiescenza per limiti di età nel 2023. Lomoro ha guidato la stazione del Carabinieri di Valguarnera per lunghissimi, anni distinguendosi per dedizione al lavoro, umiltà e profondo senso del dovere.

Un riconoscimento per il servizio svolto alla comunità

Integerrimo con i malavitosi ma profondamente umano con i deboli e bisognosi, pronto sempre ad intervenire nei momenti del bisogno ed a qualsiasi ora anche di notte. La comunità con lui al comando della stazione si è sentita sempre al sicuro. Pugliese di nascita e residente a Piazza Armerina, ha vissuto la sua carriera prevalentemente in provincia di Enna, presso la Procura di Enna e come comandante della stazione di Pietraperzia e di altri Comuni. Ma i momenti più intensi li ha vissuti a Valguarnera dove era stato destinato da semplice carabiniere per poi tornare nel 2014 sino alla quiescenza avvenuta come detto nel 2023.

Le motivazioni contenute nella proposta

Adesso la maggioranza consiliare per riconoscenza e per meriti acquisiti sul campo ha deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria quale massimo riconoscimento civico della comunità. La proposta nasce -è scritto nella nota- “dalla volontà di esprimere la profonda gratitudine della cittadinanza nei confronti di un servitore dello Stato che, nel corso dei lunghi anni di servizio alla guida della Stazione dei Carabinieri di Valguarnera Caropepe, si è distinto per professionalità, senso del dovere, equilibrio, umanità e costante vicinanza ai cittadini. Con il suo operato, il Luogotenente Lo Moro ha rappresentato un punto di riferimento autorevole per l’intera comunità, contribuendo quotidianamente alla tutela della legalità, della sicurezza e della convivenza civile. La collaborazione instaurata con le istituzioni, il mondo della scuola, le associazioni e i cittadini ha consolidato un rapporto di fiducia che va ben oltre il semplice esercizio delle proprie funzioni.”

Il legame con Valguarnera Caropepe

Per gli 8 consiglieri inoltre “Il conferimento della Cittadinanza Onoraria intende testimoniare il profondo legame che si è creato tra il Luogotenente Lo Moro e la comunità di Valguarnera Caropepe, riconoscendo il valore di un impegno svolto con dedizione, competenza e autentico spirito di servizio.”

L’auspicio di un voto unanime del Consiglio comunale

Adesso i consiglieri di maggioranza auspicano che questa proposta possa essere condivisa da tutto il Consiglio Comunale, confidando in un voto favorevole unanime, compresi i consiglieri di minoranza, affinché il conferimento della Cittadinanza Onoraria rappresenti un gesto unitario dell’intera comunità nei confronti di una figura che, con il proprio operato, ha saputo conquistare la stima e il rispetto di tutti.