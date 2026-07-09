Danza, brillano le ballerine xibetane al campionato nazionale

Una passione, quella per il ballo, coltivata da anni e rivelatasi vincente. Non fosse altro perché le allieve xibetane della scuola “Giulia Dance” di Calascibetta guidate dal maestro Ninni Carlino, si sono piazzate sul gradino più alto del podio in occasione del Campionato nazionale A.I.M.B. (associazione italiana maestri di ballo). E lo hanno fatto fuori dalla Sicilia, in terra campana, nel palazzetto dello sport di Casagiove, in provincia di Caserta, confrontandosi con diverse altre realtà d’Italia.

La prima partecipazione della Sicilia al Campionato nazionale

Era la prima volta che la Sicilia partecipava al Campionato nazionale di danza agonistica in tutte le sue discipline: liscio unificato, ballo da sala, danze standard, danze latino americano e choreographic team. Cinquantasei atleti isolani, ognuno nella propria categoria e in rappresentanza di sei scuole di ballo, hanno calcato il parquet di Casagiove.

Il doppio successo della scuola “Giulia Dance”

Tra questi, hanno svettato, nella categoria over 35 e nelle discipline Syncro Latin e Choreographic Latin, le undici allieve della scuola “Giulia Dance” di Calascibetta, portandosi a casa due meritate coppe. Grande la soddisfazione per Lucia Augello, Katia Ricca, Carmelina Cacciato, Maria Concetta Garofalo, Elisa Bonanno, Lucia Cigno, Patrizia Castagna, le sorelle Liana e Sabrina Burgarello, Carolina Magonza e la sancataldese Carmelina Butticè.

Una trasferta tra sport, confronto e cultura

La loro è stata una trasferta vincente, piacevole, di confronto, ma anche di divertimento e arricchimento culturale, in quanto, oltre a partecipare alla gara di ballo, le ha permesso di visitare alcune bellezze campane, come la Regia di Caserta, e diversi angoli caratteristici di Napoli.