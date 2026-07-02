Calascibetta, al via il Quinto Flauto Festival con musicisti da Europa e Italia

Ha preso il via a Calascibetta il “Quinto Flauto Festival”, manifestazione internazionale, giunta alla sesta edizione, dedicata al flauto traverso che fino al 5 luglio riunirà musicisti e allievi provenienti da diverse città italiane e straniere. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Musicale “Antonino Giunta” Aps-Ets, presieduta da Mario Bruno, è sostenuta dalla Provincia di Enna, dall’Ars, dal Comune di Calascibetta e da Briccialdi Flautitalia.

Concerti, masterclass e ospiti internazionali

Il festival prevede un programma articolato tra concorso, masterclass, seminari, laboratori e concerti, ospitati al Teatro comunale, nello Spazio archeologico delle Grotte di via Carcere, nella sede dell’Associazione musicale “Antonino Giunta”, nella chiesa Maria Santissima del Carmelo e nei locali dell’Istituto comprensivo “Santa Chiara”.

Il coordinamento artistico è affidato ai maestri Salvatore Buetto, Carmelo Capizzi, Riccardo Ghiani e Salvatore Saladino. Tra gli ospiti figurano flautisti provenienti da Germania, Francia, Turchia e da diverse città italiane. Le attività si articolano tra il Concorso “Faja”, in programma l’1 e il 2 luglio, e il calendario di concerti, masterclass, seminari e laboratori in programma fino al 5 luglio.