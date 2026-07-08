Valguarnera, disagi per banche e autobus: la proposta della maggioranza in Consiglio

Servizi bancari e trasporto pubblico diventano temi centrali del dibattito politico a Valguarnera. Gli otto consiglieri comunali di maggioranza hanno presentato un atto di indirizzo da sottoporre all’esame del Consiglio comunale, raccogliendo le segnalazioni e le richieste avanzate da numerosi cittadini e giunte all’attenzione dell’amministrazione.

I disagi segnalati dai cittadini

Al centro dell’iniziativa vi è il progressivo ridimensionamento dei servizi bancari presenti in paese. In particolare, viene evidenziata la soppressione del servizio di cassa all’interno degli istituti di credito, una situazione che, secondo i consiglieri, sta creando disagi soprattutto ad anziani, persone con disabilità, esercenti e imprese, costretti a utilizzare esclusivamente i servizi automatici esterni per effettuare le operazioni.

Nella nota viene ricordato che Intesa Sanpaolo ha disattivato il servizio di cassa interno dal 6 luglio scorso, mentre presso Unicredit il servizio è da anni riservato esclusivamente ai clienti.

Le criticità del trasporto pubblico

Alla questione bancaria si aggiunge quella del trasporto pubblico extraurbano. Con la conclusione dell’anno scolastico, infatti, vengono sospesi i collegamenti pomeridiani, con ripercussioni per molti cittadini, in particolare per chi non dispone di un mezzo proprio e resta privo di un servizio ritenuto essenziale per gli spostamenti.

Secondo i consiglieri di maggioranza, si tratta di problematiche che incidono concretamente sulla vita quotidiana della comunità e che richiedono un intervento da parte delle istituzioni.

La proposta della maggioranza

Attraverso l’atto di indirizzo, gli otto consiglieri chiedono che il Consiglio comunale impegni l’amministrazione ad avviare un confronto con gli istituti bancari e con gli enti competenti, con l’obiettivo di individuare soluzioni per il ripristino dei servizi. “Valguarnera non può assistere passivamente al progressivo depauperamento dei servizi essenziali. Difendere il diritto dei cittadini ad avere servizi efficienti significa difendere il futuro del nostro paese”, si legge nella nota.

I consiglieri auspicano infine che sui temi dei servizi bancari e del trasporto pubblico non si registrino contrapposizioni tra maggioranza e opposizione, ritenendo che prevalga l’interesse della comunità.