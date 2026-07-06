Valguarnera, la Parrocchia San Francesco di Paola rilancia il Grest: 65 iscritti e nuovi progetti

Dopo un lungo periodo, la Parrocchia San Francesco di Paola, a Valguarnera, riprende vigore. Da circa due anni, dopo l’arrivo di don Salvatore Cumia, sono riprese incessantemente le attività pastorali e ludico-ricreative. Dallo scorso anno, infatti, don Salvatore ha voluto fortemente riprendere l’attività del Grest estivo per bambini, che per anni nel passato era stato un motore trainante della comunità parrocchiale.

Una nuova vitalità per la comunità

Il suo avvento ha dato nuova linfa alla Parrocchia di San Francesco, che sembrava destinata alla chiusura dopo il ritiro pastorale di don Agatino Acireale. Padre Cumia è un giovane sacerdote cresciuto nei Salesiani e proviene da Barrafranca.

Il suo attivismo è stato molto apprezzato sia dai parrocchiani di San Francesco sia da tanti cittadini valguarneresi, tanto che le sue messe domenicali e gli altri eventi pastorali sono seguiti da gran parte della cittadinanza. Il suo dinamismo, insomma, è contagioso e sono tanti, soprattutto giovani, a seguirlo. Ove c’è bisogno, lui è sempre presente.

Il successo del Grest “Scialamu”

Sono tante le iniziative intraprese sin dal suo arrivo a Valguarnera, tra le ultime il Grest estivo. Proprio quest’anno, dopo il grande successo dell’edizione precedente, sono state circa 65 le iscrizioni, con 17 animatori che ogni giorno allietano le giornate dei bambini con canti, balli e tante attività.

Tra le iniziative proposte, nei giorni scorsi è stata dedicata una giornata alla preparazione di crêpes con Nutella, coinvolgendo anche le attività locali che hanno contribuito a rendere ancora più speciale l’esperienza dei partecipanti.

I progetti e il nodo dei lavori alla chiesa

Don Salvatore si dice molto soddisfatto di quanto realizzato fino a oggi, pur dichiarando di non volersi fermare e di avere ancora numerosi progetti che coinvolgeranno l’intera cittadinanza.

Accanto all’entusiasmo, però, resta una preoccupazione importante: la chiesa necessita di interventi strutturali sia all’interno sia all’esterno e il parroco non nasconde le difficoltà nel reperire le risorse economiche necessarie. “Ma con l’aiuto di Dio spero di farcela”, ha dichiarato.

Nei giorni scorsi don Cumia ha ricevuto anche la visita della sindaca Carmen Cutrona, che si è complimentata con lui per le attività svolte.

I ringraziamenti del parroco

Abbiamo incontrato don Salvatore tra i tanti bambini impegnati nelle attività del Grest, che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a quanti stanno contribuendo alla riuscita dell’iniziativa.

“Mi corre l’obbligo intanto di ringraziare tutta la comunità parrocchiale per il grande supporto datomi fin dal mio arrivo”, ha dichiarato.

Riguardo al Grest estivo ha poi aggiunto: “Il plauso va fatto ai ragazzi che fanno gli animatori, i quali ogni giorno svolgono la propria attività con impegno e serietà. Un particolare ringraziamento va alla mia amica Graziana Adagio, responsabile del Grest, e all’associazione Cultura e Territorio ‘Liborio Marotta’ per il grande aiuto che hanno fornito per la realizzazione di questo evento estivo dal titolo ‘Scialamu’“.