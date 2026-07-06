Valguarnera, Telaro e Dragà lanciano un nuovo gruppo civico: “Costruiamo un’alternativa”

Le elezioni amministrative a Valguarnera si sono appena svolte e le prossime, salvo colpi di scena, arriveranno tra cinque anni. Ma per due protagoniste della recente vita politica valguarnerese il confronto con il territorio non si ferma. Gaetana Telaro, ex assessora e consigliera comunale della giunta Draià, e Concetta Dragà, candidata alle ultime amministrative nella lista di Angelo Bruno ed ex assessora e consigliera comunale, hanno deciso di avviare insieme un nuovo percorso politico.

Un progetto civico aperto ai giovani

L’obiettivo dichiarato è quello di dare vita a un nuovo gruppo civico, coinvolgendo anche tanti giovani, per costruire un’alternativa politica a quella attuale, nel rispetto dei ruoli e dei rappresentanti delle istituzioni. Entrambe tengono però a precisare che questa iniziativa non è espressione di alcun partito politico.

“Questa decisione di unire le mie idee e competenze con quelle di Concetta Dragà – dichiara Gaetana Telaro – rappresenta un nuovo inizio, una rinascita, con l’intenzione di non cestinare tutto quello che è stato costruito con impegno, lealtà e spontaneità verso tutta la cittadinanza portando avanti la passione per la politica, sempre da protagonista e mai da ‘delegata’. Continuerò, quindi, a portare il mio contributo con l’ascolto della voce del popolo sovrano, per aiutare tutti; per me la serietà rappresenta il pilastro della società e della politica e la parola data agli altri è ‘sacra’ ed ha un valore.”

Le priorità del nuovo percorso

Telaro prosegue soffermandosi sul metodo che intende seguire nel nuovo progetto politico.

“Spesso in politica si assiste al pronunciamento di belle parole e di una politica fatta soprattutto di risultati prodotti dal ‘lavoro di squadra’, ma il problema per molti è che non passano mai dalla teoria alla pratica, in quanto il concetto di ‘squadra’ si riduce all’obiettivo di mettere al centro sé stessi. Per noi sarà fondamentale lavorare tanto sul sociale per implementare il messaggio culturale, la legalità e trasmettere ai giovani un messaggio di altruismo e di incoraggiamento che è quello di non scoraggiarsi mai, ma di credere in sé stessi e nei propri sogni.”

Dragà: “Non vogliamo cestinare la nostra esperienza”

Sulla stessa linea Concetta Dragà, che spiega le ragioni della scelta di avviare questo nuovo percorso insieme all’ex collega di amministrazione.

“Ho contattato Gaetana Telaro con la quale in passato abbiamo condiviso un percorso politico all’interno della stessa Amministrazione comunale; in questi anni siamo rimaste sempre in contatto, preservando la nostra amicizia, le nostre competenze, a volte ci siamo confrontate sulle necessità e sugli aspetti politici della comunità valguarnerese, mantenendo sempre un comportamento composto e di rispetto reciproco.”

“Entrambe abbiamo deciso di non cestinare i nostri sacrifici e la passione politica e di gettare le basi per costruire un’alternativa politica e ‘svecchiare’ la politica valguarnerese in generale, agendo sempre con le caratteristiche che accomunano me e Gaetana: impegno, moderazione, determinazione e rispetto verso tutti.”

L’invito alla partecipazione

Telaro e Dragà concludono rivolgendo un appello ai cittadini affinché prendano parte al nuovo progetto con idee e proposte.

Le due esponenti politiche invitano infatti tutti i cittadini di buona volontà a sostenerle in questo percorso attraverso il proprio contributo, ribadendo che “la comunità si costruisce con l’impegno e la fiducia dei cittadini e si conquista con la partecipazione e la serietà”.