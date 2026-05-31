Bruno scioglie la riserva: siederà sui banchi del Consiglio, quanto durerà la tregua con Cutrona?

Angelo Bruno rompe gli indugi e dopo giorni di riflessioni e tentennamenti annuncia via social che accetterà il seggio di consigliere comunale, attribuito dalla legge al miglior candidato sindaco perdente.

La decisione di Angelo Bruno

Bello e significativo il messaggio di incoraggiamento che arriva, sempre via social, dalla neo sindaca Carmen Cutrona, sua principale avversaria sino a pochi giorni. Tra i due, sebbene avversari in questa campagna elettorale è intercorsa sempre una sana e profonda amicizia che fa presagire, si spera, un’aria diversa tra maggioranza ed opposizione.

Il messaggio alla città dopo le elezioni

Entrambi hanno un dato in comune: il garbo e la gentilezza. Bruno, come si ricorderà, è stato il primo a congratularsi con la neo sindaca, già a spoglio in corso.

Nel suo annuncio afferma: “Ho guardato questa città negli occhi per anni. L’ho attraversata in silenzio, tra le sue ferite, le sue paure. Ho ascoltato le storie di chi non ha voce, di chi si sente dimenticato, di chi mi stringeva la mano dicendomi: non lasciarci soli, per questo accetterò la carica di consigliere comunale. Non posso tradire tutte quelle persone che hanno affidato a me una speranza, non posso sparire oggi, sol perché non è andata come speravamo. Entrerò in consiglio con le cicatrici di questa battaglia, ma anche con una certezza incrollabile, continuerò ad essere la voce di chi sogna una politica fatta di umanità, gentilezza, presenza e verità. Chi ama davvero la propria città non smette mai di appartenergli, mi hanno insegnato che da un amore non ci si dimette mai”.

L’incoraggiamento della sindaca Carmen Cutrona

Tra i tanti messaggi di incoraggiamento ricevuti, (oltre 500), dicevamo anche quello della neo sindaca Carmen Cutrona: “Bravo Angelo, ne abbiamo parlato tanto e sai come la penso. Anche tu rappresenti la nostra amata Valguarnera e dobbiamo iniziare a lavorare per la comunità. Certa della tua buona volontà e collaborazione ci vediamo presto, con affetto Carmen”.

I presupposti per un nuovo clima politico

Insomma con il cambio di inquilino a palazzo di città e di tanti nuovi consiglieri, i presupposti ci sono tutti per buttare definitivamente nel cestino la stagione dei veleni. E’ evidente che il compito dei rappresentanti di opposizione è molto diverso da quelli di maggioranza, che è di vigilanza sull’operato dell’amministrazione, ma una sana collaborazione, quant’è possibile, è l’auspicio di tutti.