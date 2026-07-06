Castello di Lombardia, lettrice segnala danni e chiede un intervento

Una segnalazione sulle condizioni del Castello di Lombardia arriva alla redazione di ViviEnna da una lettrice, che ha inviato alcune fotografie scattate recentemente all’interno del sito monumentale per richiamare l’attenzione sulle condizioni di alcune aree.

Le foto

Nella segnalazione, la lettrice riferisce che nelle immagini sarebbero visibili mattoni rotti, una ringhiera danneggiata e parte dell’impianto di illuminazione divelto. Una situazione che, a suo giudizio, potrebbe presentare criticità sotto il profilo della sicurezza dei visitatori.

La segnalazione

“Faccio questa segnalazione affinché gli organi competenti possano intervenire”, scrive la lettrice, esprimendo rammarico per lo stato in cui verserebbero alcune parti del Castello di Lombardia a poco tempo dalla conclusione dei lavori di riqualificazione.

La lettrice sottolinea inoltre il disappunto per le risorse pubbliche investite nell’intervento, affermando di sentirsi “veramente indignata” nel constatare i danni documentati dalle fotografie allegate alla segnalazione.

La palla agli enti

La testimonianza viene ora affidata agli enti competenti, ai quali la cittadina rivolge un invito a verificare quanto segnalato e, qualora necessario, ad adottare gli interventi ritenuti opportuni per il ripristino delle condizioni di sicurezza e del decoro del monumento, uno dei principali simboli storici e turistici della città.