Dramma della solitudine, muore in casa ma il corpo viene trovato dopo una settimana
Piazza Armerina - 28/10/2025
Dramma della solitudine a Piazza Armerina per la morte di un anziano di 76 anni, il cui decesso risalirebbe alla settimana precedente al ritrovamento della salma.
Cosa è accaduto
Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, riportata da Piazza in diretta, il pensionato viveva da solo nella sua abitazione, situata nel quartiere Casalotto, e probabilmente per un malore o per una caduta sarebbe caduto, salvo poi morire.
I vicini di casa
Una settimana di silenzio, poi venerdì scorso i vicini di casa, forse per aver sentito i forti odori della decomposizione del corpo, hanno avvertito le forze dell’ordine che sono entrati nell’appartamento, trovando il corpo senza vita dell’anziano.