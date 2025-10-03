Si lancia dall’auto in corsa dopo una lite con il fidanzato, ragazza lotta tra la vita e la morte

Un drammatico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio sulle strade ennesi, nel territorio di Piazza Armerina.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, una ragazza mentre era in auto insieme al fidanzato, con quest’ultimo al volante, ha improvvisamente aperto lo sportello lanciandosi in corsa. Un gesto disperato, forse legato ad un litigio con il giovane ma su questa ipotesi ci sono le indagini delle forze dell’ordine, coordinate dai magistrati della Procura di Enna.

In elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta

La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Chiello di Piazza Armerina ma le sue condizioni critiche hanno spinto i medici a trasferirla con l’elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta. Ha riportato un’ emorragia cerebrale dovuta ad trauma cranico e lotta tra la vita e la morte.