Polizia, nuovi ispettori in Questura ed al commissariato di Piazza Armerina

Si sono insediati i nuovi ispettori che presteranno servizio alla Questura di Enna e al Commissariato di Piazza Armerina.

Il Questore di Enna ha dato loro il benvenuto, rivolgendo un augurio di buon lavoro e sottolineando l’importanza del ruolo che ciascuno sarà chiamato a svolgere a beneficio della comunità.

“L’assegnazione di ulteriori risorse umane rappresenta un rafforzamento significativo dell’organico, volto a garantire un sempre più efficace presidio del territorio e una costante attenzione alle esigenze di sicurezza dei cittadini della provincia ennese” fanno sapere dalla Questura.



