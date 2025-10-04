Fuggono dopo il furto all’Ipa di Piazza Armerina, 3 ladri arrestati, un minore denunciato

I carabinieri hanno arrestato 3 persone e denunciato un minore per il tentato furto avvenuto nella sede dell’Ipa, International Police Association, di Piazza Armerina.

L’irruzione dei ladri, la fuga e l’arresto

I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte di un testimone che avrebbe visto dei ladri introdursi nel locale dopo aver scavalcato la recinzione e divelto una grata. I carabinieri intervenuti li hanno colti in flagranza di reato mentre erano intenti ad asportare diverse attrezzature edili, utilizzate per la ristrutturazione di una chiesa adiacente alla struttura. Tutti e 4 hanno tentato la fuga ma i carabinieri li ha fermati e, una volta arrestati, messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il Nuovo sindacato dei carabinieri

La Segreteria provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri di Enna rivolge i più sinceri complimenti ai militari che, con il loro tempestivo intervento, hanno evitato che l’azione criminosa fosse portata a compimento. “L’auspicio – afferma la sigla – è che il loro operato non passi in sordina e che siano valutate le giuste ricompense affinché si possa alimentare lo spirito operante che contraddistingue i militari”.