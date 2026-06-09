Il Panathlon Club Enna consegna la Targa dell’Etica dello Sport all’Istituto Chinnici-Roncalli

La Targa dell’“Etica dello Sport”, simbolo dei valori del fair play, del rispetto delle regole e della lealtà sportiva, è stata consegnata dal Panathlon Club Enna all’Istituto Comprensivo “Chinnici-Roncalli” di Piazza Armerina. La cerimonia si è svolta nell’auditorium del plesso Roncalli alla presenza di studenti, docenti e rappresentanti del mondo scolastico e sportivo.

A consegnare il riconoscimento alla dirigente scolastica, Vimpa Piazza, è stato il presidente del Panathlon Club Enna, Lucio Bonasera.

Sport come strumento educativo

All’iniziativa hanno preso parte anche Sara Schembri, coordinatrice provinciale delle attività di educazione fisica scolastica, il past president del Panathlon Club Enna Nanni Di Mario, i consiglieri Ettore Rivoli e Daniele Tagnese e alcuni docenti dell’istituto. Nel corso dell’incontro è stato ribadito il ruolo dello sport quale strumento di crescita culturale, sociale e formativa per le nuove generazioni.

La diffusione dei valori del fair play

I rappresentanti del club hanno richiamato la missione del Panathlon International, impegnato nella promozione di uno sport sano, inclusivo e fondato su principi etici condivisi. La consegna della targa rientra nel programma di iniziative che il Panathlon Club Enna porta avanti sul territorio per sensibilizzare giovani, famiglie e associazioni sportive sui valori dell’etica sportiva. Il riconoscimento sarà collocato nella palestra del plesso Roncalli come testimonianza permanente dell’impegno della scuola nella diffusione della cultura del rispetto e della correttezza nello sport.