Elezioni ad Enna, affluenza in calo: alle 23 ha votato il 49,31% degli aventi diritto

La prima tornata di rilevazioni conferma la tendenza: i tre candidati alla carica di sindaco di Enna — Mirello Crisafulli, Ezio De Rose e Filippo Fiammetta — si contendono il voto di un corpo elettorale che si sta recando alle urne in misura inferiore rispetto alle comunali del 2020. I seggi, aperti da domenica mattina, chiuderanno oggi alle ore 15.

Il dato

Alle 23 di ieri sera avevano votato 12.701 elettori su 25.755 aventi diritto, pari al 49,31%. Nella stessa rilevazione notturna del 2020, con un elettorato più numeroso (26.655 iscritti), i votanti erano stati 13.849, corrispondenti al 51,95%: un divario di 2,64 punti percentuali che si è mantenuto costante nel corso dell’intera giornata.Il trend era già visibile nelle prime ore di apertura. A mezzogiorno di domenica aveva votato il 13,66% degli aventi diritto (3.518 persone), contro il 14,00% registrato nel 2020 (3.732 votanti). Alle 19 il distacco si è leggermente ampliato: 9.605 votanti, pari al 37,29%, a fronte del 38,67% del 2020 (10.310 persone). Lo scarto in valori assoluti oscilla tra le 200 e le 700 unità a seconda del momento di rilevazione.

Meno residenti a Enna

Va tuttavia considerato che il corpo elettorale si è ridotto di 900 unità rispetto a sei anni fa — da 26.655 a 25.755 — riflesso del calo demografico che colpisce il capoluogo ennese. In termini percentuali, il gap rimane tuttavia reale e superiore a quanto la sola contrazione anagrafica possa spiegare.Le urne restano aperte fino alle 15. L’eventuale recupero nelle ore mattutine di oggi potrà ridurre lo scarto con il dato finale del 2020, quando l’affluenza definitiva si attestò al 62,90% (16.766 votanti). Quella soglia appare difficilmente raggiungibile: servirebbe che nelle poche ore rimaste si presentassero alle urne oltre quattromila elettori.