Oasi di Troina, riconoscimento del Ministero della Salute nell’area della psichiatria

L’IRCCS Oasi Maria SS. mantiene il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nell’area della psichiatria. La conferma è arrivata con un decreto firmato dal ministro della Salute Orazio Schillaci, di concerto con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al termine della verifica ministeriale prevista dalla normativa nazionale per gli IRCCS.

Si tratta di un passaggio di rilievo per l’istituto di Troina, da anni punto di riferimento nel campo delle neuroscienze e della neuropsichiatria, in particolare per la presa in carico di persone con disturbi del neurosviluppo, disabilità intellettiva e patologie neuropsichiatriche. Il provvedimento ministeriale certifica infatti la permanenza dei requisiti scientifici, organizzativi e assistenziali necessari per mantenere lo status di IRCCS.

Una storia lunga quasi quarant’anni

Per l’Oasi Maria SS. si tratta della conferma di un percorso avviato nel 1988, anno in cui ottenne per la prima volta il riconoscimento ministeriale come IRCCS. Da allora l’istituto ha consolidato nel tempo la propria attività di ricerca e assistenza, superando periodicamente le verifiche previste dal Ministero della Salute.

La struttura ennese rappresenta oggi una delle realtà sanitarie più importanti del Mezzogiorno nell’ambito della ricerca neuroscientifica applicata alle fragilità cognitive e psichiatriche. Un lavoro che negli anni ha consentito di sviluppare attività cliniche e scientifiche integrate, con particolare attenzione all’innovazione terapeutica e ai percorsi di inclusione e cura dei pazienti più fragili.

Caranna: “Premiato il lavoro quotidiano dei professionisti”

Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell’istituto, Arturo Caranna, che ha sottolineato il valore del risultato ottenuto. “La conferma del riconoscimento IRCCS rappresenta un risultato importante – afferma Caranna – che attesta la qualità del lavoro svolto dall’Istituto nell’ambito dell’assistenza, della ricerca e dell’innovazione clinica”. Per il direttore generale, il nuovo riconoscimento “premia l’impegno quotidiano dei professionisti dell’Oasi Maria SS. e rafforza il ruolo dell’Istituto come punto di riferimento nel campo delle neuroscienze e della neuropsichiatria”. Un traguardo che consolida ulteriormente il peso dell’istituto nel panorama sanitario regionale e nazionale, confermando Troina come uno dei centri di eccellenza italiani nel settore della ricerca e della cura delle patologie neuropsichiatriche