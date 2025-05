Maltempo, scuole chiuse a Gagliano, Aidone e Piazza Armerina

Allerta meteo arancione sulla Sicilia per la giornata di domani giovedì 15 maggio. L’avviso è stato diramato dal dipartimento di Protezione civile regionale, guidato da Salvo Cocina: sono previste precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutte le province.

Scuole chiuse solo a Gagliano, Aidone e Piazza Armerina

Nell’Ennese, i sindaci di Piazza Armerina, Nino Cammarata, e di Aidone, Anna Maria Raccuglia, hanno firmato le ordinanze che dispongono le chiusure delle scuole. Negli ultimi minuti della serata anche il capo dell’amministrazione di Gagliano ha deliberato la chiusura degli istituti scolastici. A Enna, però, nella giornata di ieri l’assessore Scillia ha comunicato lo slittamento della Fiera di Maggio che si terrà da giovedì a sabato.

La situazione a Catania e Siracusa

In considerazione delle previste condizioni meteo avverse, come si evince dal bollettino della protezione civile regionale con Allerta Meteo Codice arancione, il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto per giovedì 15 Maggio 2025 la sospensione delle lezioni scolastiche negli istituti di ogni ordine e grado, la chiusura dei cimiteri, dei parchi comunali e del Giardino Bellini.

Anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha firmato un’ordinanza che dispone nella giornata di domani 15 maggio la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Una decisione assunta dopo che la Protezione civile ha diramato il bollettino sull’allerta arancione in tutta la Sicilia. Le chiusure interesseranno anche gli asili nido comunali, il cimitero, gli impianti sportivi pubblici, i parchi pubblici ed i mercati. “La Protezione civile invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati alla situazione di allerta” spiega il sindaco di Siracusa.