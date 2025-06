Lavori alla rete idrica, disagi a Enna Bassa, Troina e Calascibetta

Disagi idrici ad Enna Bassa, Calascibetta e Troina per via di alcuni interventi di manutenzione predisposti da AcquaEnna.

Interventi al serbatoio San Calogero

In merito ai lavori ad Enna Bassa, il gestore ha reso noto che si tratta di “un intervento di manutenzione urgente e indifferibile nell’impianto di “Sollevamento Sant’Anna al Serbatoio San Calogero” per cui “potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione idrica nell’abitato di Enna Bassa”.

I lavori a Calascibetta e Troina

A Calascibetta, gli interventi saranno realizzati nel pozzo in contrada Piano Longuillo, per cui “in data odierna e per le successive ventiquattro ore, potrebbero manifestarsi disagi nell’erogazione idrica nell’abitato del Comune di Calascibetta”.

A Troina, i lavori riguarderanno il serbatoio San Silvestro, per cui “in data odierna e per le successive ventiquattro ore, potrebbero manifestarsi disagi nell’erogazione idrica nell’abitato del Comune di Troina”