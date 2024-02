Calascibetta, messaggio al comandante dei vigili, bruciate le sue 2 auto

Sono state date alle fiamme due auto, entrambe Fiat Panda, nella disponibilità del comandante della Polizia municipale di Calascibetta, Piera Dello Spedale.

L’incendio è scoppiato nella serata di ieri, intorno alle 22,30, in via San Michele, a ridosso dell’abitazione del capo dei vigili urbani, e stando alle prime informazioni, sulla scorta delle indagini condotte dai carabinieri, ad appiccare il rogo sarebbero state almeno due persone incappucciate, come emergerebbe dai filmati delle telecamere di sicurezza della zona.

Francesco Librizzi