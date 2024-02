Incendio sulla A19, tratto ancora chiuso, traffico nel caos

E’ ancora chiuso il tratto dell’autostrada A19, Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Gerbini, in direzione di Catania, dove, ieri sera, un camion è andato in fiamme.

Il lavoro dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, nel corso della serata di ieri, hanno spento l’incendio ma non ci sono le condizioni di sicurezza per far transitare i veicoli per i tecnici sono impegnati nella bonifica dell’area.

L’appello del sindaco di Regalbuto

“Bisogna uscire dallo svincolo di Catenanuova” fanno sapere dalla Polizia stradale ma sono tantissime le code sulla sulla Statale 192 come avverte il sindaco di Regalbuto, Vittorio Angelo Longo, che consiglia “vivamente di percorrere la SS 121”.

L’Anas

“Il personale Anas è a lavoro da ieri sera in sinergia con le Forze dell’ordine e i Vigili del fuoco, per rimuovere il mezzo e ripristinare le condizioni di sicurezza sul tratto in modo da consentire la riapertura al traffico. Il traffico è deviato con segnalazioni in loco con uscita consigliata a Catenanuova” spiegano dall’Anas.