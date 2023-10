Incendio sulla Palermo-Catania, traffico in tilt

Un incendio, scoppiato sul bordo della strada della Palermo-Catania, all’altezza di Altavilla Milicia, ha paralizzato il traffico in entrambe le direzioni. Una situazione che sta creando forti disagi per chi da Enna deve spostarsi verso Palermo e viceversa, inoltre, per ragioni di sicurezza, è stata chiusa anche la ferrovia.

Personale Anas sul posto

“Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile” fanno sapere dall’Anas