Incendio, “bosco in fumo, responsabilità della Regione”

L’incendio nel bosco di Serre di Baccarato, originatosi ieri, intorno alle 15,30, che rischia di compromettere oltre 200 ettari di vegetazione, apre le polemiche sull’organizzazione dei soccorsi. Indice puntato sulla Regione siciliana, come emerge nelle parole del segretario provinciale del Sifus Confali Domenico Raimondi.

L’attacco alla Regione

“Grazie alla Regione siciliana- commenta il segretario – ancora un disastro ambientale nel territorio di Aidone: una grande pineta che va in fumo. Tutto ciò poteva essere evitato se la Regione avesse prolungato il servizio antincendio fino a fine ottobre, come chiedevamo. Il 25 ottobre scorso, a Palermo, abbiamo scioperato proprio per chiedere l’allungamento delle giornate fino al 31 ottobre, ma abbiamo saputo dall’assessore regionale all’Agricoltura che purtroppo giornate aggiuntive non ce n’erano per nessuno”.

Bosco abbandonato

Raimondi rincara la dose: ” Quest’anno la Regione – dice- ha gestito male il servizio antincendio. Un altro bosco abbandonato a se stesso, senza viali parafuoco. Sarà inevitabile che bruci tutto”.

Angela Rita Palermo