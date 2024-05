Brucia l’Ennese, 11 incendi, coinvolti 8 Comuni

Giornata infernale in tutta la provincia di Enna per via di più incendi che hanno coinvolto ben 8 Comuni. I roghi, ben 11 secondo quanto riferito i vigili del fuoco, si sono originati a partire dalle 9 di questa mattina e con il passare delle ore, a causa delle temperature, si sono propagati a macchia di leopardo.

I Comuni coinvolti

I principali focolai si sono registrati a Centuripe, Assoro, Enna, Piazza Armerina, Troina, Pietraperzia, Regalbuto e Valguarnera.

A Valguarnera la situazione più difficile

A Valguarnera si è verificato l’incendio più pericolo: al lavoro una squadra di pompieri ma ci sono anche autobotti a supporto. L’incendio ha coinvolto delle cataste di legno e un deposito di attrezzi.

Auto in fiamme sulla A19

Una macchina è andata in fiamme mentre stava percorrendo l’autostrada Palermo-Catania in direzione Palermo. Quando si è scatenato il rogo, il mezzo si trovava tra gli svincoli di Catenanuova ed Agira: anche in questo caso, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Ci sono stati dei rallentamenti alla circolazione per consentire ai soccorsi di prestare aiuto alle vittime e contestualmente mettere in sicurezza il tratto di strada.