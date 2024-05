Emergenza idrica, l’ironia graffiante sui social

L’emergenza idrica è un fatto molto serio, del resto quando diversi Comuni restano senza acqua il disagio è enorme per una comunità di persone di vaste proporzioni. L’ironia serve, però, a stemperare gli animi ed è quello che sta accadendo sui social, popolato non sempre dagli odiatori seriali o dai cosiddetti leoni da tastiera, pronti a prendersela con chiunque e scatenando una sorta di caccia all’uomo sulla rete, come spesso accade.

La foto sui social

Sui social sta girando una foto, naturalmente montata, di una macchina che sul portabagagli sorregge una grossa cisterna di acqua. L’immagine è corredata da un titolo: “quando vieni in vacanza ad Enna”. Un consiglio, insomma, ai vacanzieri di attrezzarsi per evitare di rimanere senza un goccio d’acqua.

I turisti in cerca di acqua

Una battuta graffiante e per nulla sgradevole ma al tempo stesso veritiera perché ci sono stati tanti albergatori, ad Enna, Calascibetta e Piazza Armerina, che, con profonda vergogna, hanno dovuto dire ai propri ospiti che non avrebbero potuto usarla. Sei giorni senza servizio idrico è durissima e le scorte, contenute nei boiler, si sono esaurite nel giro di poco tempo.

Un colpo all’immagine

Stesso discorso e stessi disagi per i ristoratori, titolari di bar, pizzerie, pub, e locali in genere di somministrazione di alimenti. La vicenda della carenza idrica è stata certamente un colpo all’immagine di un territorio che, con grande sforzo, sta provando a fare del turismo un asset importante dell’economia. Vedere i rubinetti a secco e le autobotti in giro per la città rappresenta una scudisciata per Enna e per tutti gli altri Comuni.