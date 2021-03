Leonforte: aumento dei furti di utilitarie

Share Facebook

Leonforte subisce i colpi dell’avversa fortuna e reagisce all’aumento dei furti di utilitarie dalle settimane scorse, con un rafforzamento del controllo territoriale demandato al buon vicinato, dato che le forze dell’ordine sono scarse e in altre operazioni impegnante e i vigili urbani, pochi, vengono impiegati in nuovi e vecchi uffici. La questione dei furti ha coinvolto i paesani in uno scambio di battute sui social e a un rimando agli sceriffi, figli della prima ondata pandemica. Nella scorsa primavera molti primi cittadini si adoperarono a garantire la salute dei loro tutelati, con indicazioni assertive aventi come oggetto: il distanziamento, le mascherine e financo l’alimentazione. “Mangiassero pane e olive invece di affollare i supermercati con le possibili conseguenze sanitarie” è diventato, a Leonforte, un meme, che, invece di far ridere, indispone.



Gabriella Grasso