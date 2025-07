Tutti in piscina a Pergusa, sabato l’apertura, ecco orari e tariffe

Apriranno al pubblico il prossimo sabato 12 luglio le piscine scoperte di Pergusa. A darne notizia l’Assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile che aggiunge: “come ogni anno c’è grande attesa per l’apertura delle piscine che costituiscono una importante possibilità di svago non solo per chi resta in città ma anche per le associazioni locali e i grest estivi”.

Gli orari

Saranno aperte dalle 9 alle 18 nelle seguenti fasce orarie: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. In merito alle tariffe dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18 sotto i 12 anni si pagherà 2,50 euro mentre per gli adulti il prezzo è di 5 euro. Dalle 9 alle 18 5 euro per chi è sotto i 12 anni, 8 euro per gli adulti.

Il sindaco

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Maurizio Dipietro che sottolinea “l’impegno degli uffici per rendere un servizio prezioso per la cittadinanza”. Gli impianti saranno dotati – conclude la Campanile – di apposita attrezzatura per consentire l’accesso e la fruizione anche ai diversamente abili”.