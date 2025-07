Pisciotto in declino, ponte di via Pergusa pericoloso, j’accuse del Pd a Dipietro

“Da oltre un decennio assistiamo ad un lento e continuo declino della zona Pisciotto, ormai dimenticata dall’Amministrazione comunale”. Lo afferma il segretario cittadino del Pd di Enna, Giuseppe Seminara che denuncia le condizioni di un’area strategica, posta all’ingresso della città, luogo di ritrovo nonché residenziale.

Villa Farina

“La villa Farina, una volta luogo ideale per portare i propri figli a giocare o per godersi un po’ di refrigerio nei mesi estivi, è ormai inaccessibile e completamente abbandonata, la strada e la rotonda circondata da transenne e nastri rossi, del tutto dissestata e in cattivo stato, e cittadini e le attività commerciali rimaste -e grazie alla loro resilienza – si sentono abbandonati dall’Amministrazione”.

Secondo quanto prospettato da Seminara la condizioni di questa zona peggiora con le piogge con la creazione di “pozze d’acqua stagnante” per non parlare delle strade che, come documentato da un recente report fotografico, sono dissestate.

Il ponte di via Pergusa

“A ciò si aggiunge – dice Seminara – il cattivo stato di manutenzione del ponte di via Pergusa che richiede con urgenza lavori di manutenzione per l’incolumità degli automobilisti e di residenti. Da alcune foto è evidente lo stato in cui versa la struttura: il ferro che compone le campate è completamente deteriorato ne consegue pertanto il distacco del calcestruzzo con la caduta di calcinacci nella parte bassa del ponte, oltre alla fitta vegetazione che si è riprodotta nelle fessure”. Il segretario del Pd di Enna riferisce che “dalle perizie svolte in passato è emerso che la zona insiste su una vecchia discarica”, per cui non c’è di che rallegrarsi.

L’affondo all’amministrazione

“Dinnanzi a questa realtà, il silenzio e l’immobilismo dell’amministrazione comunale. Erano questi i requisiti con cui si sperava che Enna fosse nominata capitale della cultura?” si domanda Seminara.