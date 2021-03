Il medico sportivo Angelo Sberna verso la riconferma al Coni

Share Facebook

In Sicilia sono in corso le designazioni da parte del Coni regionale dei rappresentanti sportivi che andranno a ricoprire il delicato ruolo di delegato provinciale del Coni, che ha il compito di aiutare le società sportive a crescere e soprattutto aiutare amministrazioni comunali e le stesse società sportive a migliorare la qualità degli impianti sportivi del territorio. Oggi si ha la possibilità di qualificare al meglio gli impianti sportivi perché il Credito Sportivo, la Banca nazionale del Coni, concede prestiti a tasso zero per realizzare o ristrutturare impianti sportivi da mettere a disposizione dello sport dilettantistico. A questo proposito una riunione si è svolta a Leonforte, organizzata dal delegato provinciale di Leonforte, Nissoria, Assoro e Agira, Tommaso Scilipoti, alla quale hanno partecipato quindici tra le migliori società sportive del territorio a cominciare dalla Leonesse White di Leonfortese, GranFonte, Sportland, Mangione Taekwondo, Città di Leonforte, Crisas Assoro, Branciforti, Leonfortese, Ami Leonforte, Associazione Pesca Naty Li Volsi, in assistenza tecnica la Orlando Pallamano Haenna. Il dottor Angelo Sberna ha comunicato alle società che le iniziative del Coni regionale e provinciale vanno verso un potenziamento delle società magari con contributi, che in questo periodo di covid, sono necessari per sostenere le società e la disponibilità del Coni nell’aiutare alla realizzazione progettuale e ristrutturazione di impianti sportivi. Per esempio Leonforte ha un palazzetto dello sport incompleto che sarebbe importante ristrutturalo e ammodernarlo per aiutare quelle società che svolgono attività al coperto. Nel corso dell’anno il dottor Sberna ha promesso altri incontri per aiutare le società sportive a crescere sul piano sportivo e partecipativo.