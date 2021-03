Valguarnera. Tre catanesi bloccati in pieno centro con auto con targa contraffatta e con mazza di baseball all’interno

Share Facebook

Valguarnera. Scorti a bordo di un auto con targa contraffatta vengono bloccati dai Vigili urbani, fatti scendere e identificati e perquisiti. All’interno dell’abitacolo di una Renault Megane sono stati rinvenuti una mazza da baseball ed altri arnesi. E’ successo nella tarda mattinata di oggi in pieno centro, in via Garibaldi. A bordo tre catanesi, con precedenti di polizia, due dell’apparente età di 30 anni ed uno di 50. I tre dopo i primi accertamenti sono stati condotti a piedi nel vicino corpo di Polizia Municipale all’interno del Comune. Sul luogo subito dopo pure i Carabinieri della locale stazione che assieme ai colleghi di Polizia Municipale hanno proceduto all’interrogatorio. I tre , dopo qualche ora, sono stati rilasciati ma denunciati a piede libero per porto abusivo di arma bianca e targa alterata. Stupore comunque tra la gente che ha assistito alla scena trovandosi a passare in quel momento da via Garibaldi e piazza della Repubblica. Non si sa a cosa doveva servire quella mazza di baseball e perché viaggiassero con targa alterata, ma la domanda che in tanti si facevano è se fossero venuti a Valguarnera con l’intento di commettere un fatto delittuoso.



Rino Caltagirone