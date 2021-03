Asp Enna. Vaccinazione anti SARS COV 2 nei soggetti estremamente vulnerabili

Share Facebook

“Dal 16 marzo i soggetti estremamente vulnerabili possono prenotarsi per la vaccinazione anti SARS CoV2.” La dr.ssa Paola Pesce dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna interviene in merito alla prenotazione per il vaccino contro il Covid-19 da parte dei soggetti estremamente vulnerabili.

“A causa di un problema tecnico del portale nazionale: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, la prenotazione può talora non andare a buon fine.

Per tale ragione, l’ASP di Enna ha messo a disposizione dell’Utenza la mail: comunicazioni.vaccinicovid@asp.enna.it.

Il cittadino che appartiene esclusivamente alle categorie previste potrà, qualora non riuscisse a prenotarsi nel portale nazionale, inviare una mail esplicitando la categoria di appartenenza e successivamente l’ASP comunicherà in tempi brevi la prima data disponibile e il punto vaccinale dove sarà effettuato il vaccino”.

in allegato l’elenco con i codici di esenzione.



ELENCO_COD_ESENZIONI

Per ingrandire la pagina della tabella utilizzare il tasto +