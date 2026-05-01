Giochi Matematici del Mediterraneo: 6 studenti dell’Ennese alla finale nazionale di Palermo

Le scuole della Provincia di Enna porteranno a Palermo, in occasione della finale nazionale dei “Giochi Matematici del Mediterraneo 2026” (XVI edizione), sei studenti, due dei quali frequentanti gli istituti scolastici del capoluogo. Dopo aver superato la finale di Area, Manfredi Maria Vitale e Giuseppe Alerci, entrambi dell’Istituto Comprensivo “Francesco Paolo Neglia” di Enna, sfideranno, il prossimo 3 maggio, gli altri studenti che arriveranno nel capoluogo siciliano da tutta Italia, ma anche da altri Paesi europei.

Una sfida tra centinaia di studenti

Centinaia di alunni, tra elementari, medie e superiori, affronteranno una nuova esperienza scolastica, che, di certo, sarà formativa e di crescita. Con Manfredi Vitale (classe quarta della scuola Primaria di primo grado) e Giuseppe Alerci (classe quinta della scuola Primaria di primo grado), a rappresentare il territorio Ennese, ci saranno, dunque, altri quattro studenti. Ad accompagnare i sei ragazzi sarà la docente Giusy Buscemi.

Una competizione nazionale di logica e matematica

Organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”, i Giochi sono una competizione nazionale di logica e matematica. La manifestazione, nata per sperimentale il cosiddetto “problem solving”, ovvero la capacità di analizzare e risolvere situazioni critiche, complesse o nuove, trovando la soluzione migliore tra le varie alternative, si suddivide in diverse fasi.

Il valore della partecipazione

L’ultima fase, quella nazionale, la più importante, quest’anno si disputa a Palermo. Per i sei alunni dell’Ennese, raggiungere intanto la fase nazionale, è stato senz’altro qualcosa di prestigioso, ma anche motivo di orgoglio.