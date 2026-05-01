Pensioni, da sabato 2 sarà possibile incassarle

Il pagamento delle pensioni di maggio nella provincia di Enna prenderà il via da sabato 2, coinvolgendo tutti i 27 uffici postali del territorio. Dalla stessa data, come fa sapere Poste Italiane, gli importi saranno accreditati anche sui conti dei titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution che hanno optato per questa modalità.

I prelievi

I pensionati dotati di carta di debito collegata potranno inoltre effettuare il prelievo in autonomia presso i 28 sportelli ATM Postamat disponibili in provincia, evitando così l’accesso agli sportelli. Per chi invece preferisce il ritiro diretto, resta obbligatoria la presentazione di un documento d’identità valido o, in alternativa, la delega a terzi.

Carta di identità elettronica

Poste richiama anche l’attenzione su una novità normativa: dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più considerata valida come documento di riconoscimento, in base a un regolamento europeo. Sarà quindi necessario dotarsi di carta d’identità elettronica, salvo il possesso di altri documenti come passaporto o patente.

Tra i servizi aggiuntivi, confermata la copertura assicurativa gratuita per i possessori di carte di debito, con un rimborso fino a 700 euro annui in caso di furto di contante nelle due ore successive al prelievo.

Infine, l’azienda invita i pensionati a distribuire gli accessi durante la giornata e nei giorni successivi all’avvio dei pagamenti, per limitare code e tempi di attesa negli uffici postali.