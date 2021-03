Al via all’Irccs Oasi di Troina le vaccinazioni anti Covid per esterni per la categoria over 80

Da lunedì pomeriggio, 22 marzo, al via all’Irccs Oasi di Troina le vaccinazioni anti Covid per esterni per la categoria over 80 (classe 41’ compresa). Si precisa, però, che gli aventi diritti al vaccino saranno chiamati dall’Oasi sulla base di elenchi stabiliti dall’ASP di Enna in quanto già precedentemente prenotati, oppure perché rientranti nei target previsti dalle disposizioni ministeriali e circolari regionali. Dunque bisogna continuare a prenotarsi presso l’Asp di Enna.