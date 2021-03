Sabato Santo vaccinazione in Chiesa, coinvolte nella Diocesi di Nicosia 15 parrocchie e 27 Piazza Armerina

Share Facebook

In 500 parrocchie, sabato 3 aprile, in tutta la Sicilia, verranno coinvolte nella vaccinazione anti-Covid: no a cento dosi per parrocchia, per un massimo di 50mila dosi di AstraZeneca da somministrare agli anziani, di età compresa tra i 69 e i 79 anni. Dietro all’iniziativa l’accordo tra la Regione e la Conferenza episcopale siciliana.

Tutte le 18 diocesi siciliane saranno coinvolte. Ecco, per ogni diocesi, il numero di centri di vaccinazione: Acireale 22, Agrigento 51, Caltagirone 19,

Caltanissetta 21, Catania 53, Cefalù 18, Mazara del Vallo 23, Messina 56, Monreale 23, Nicosia 15, Noto 22, Palermo 53, Patti 18, Piana degli Albanesi 7, Piazza

Armerina 27, Siracusa 28 e Trapani 22.

Nei prossimi giorni ciascuna di esse renderà noto l’elenco delle parrocchie dove ci si potrà vaccinare. “L’auspicio – scrive l’assessore Razza ai vescovi siciliani

– è che quella del prossimo 3 aprile sia soltanto la prima prova di un’attività espansiva della campagna vaccinale che possa essere ripetuta nel futuro”.