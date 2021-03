Dovrebbero arrivare oltre 6mln da Roma per manutenzione di ponti e viadotti nell’ennese

Da Roma, destinati ulteriori 1,150 miliardi per il triennio 2021-23 per Province e Città metropolitane di tutta Italia, per manutenzione straordinaria di ponti e viadotti nella rete stradale. Alla Provincia di Enna andranno oltre 6 milioni di euro, esattamente 6.143.554,68, di cui 1.869.777,51 nel 2021, 2.403.999,66 nel 2022 e 1.869.777,51 nel 2023.