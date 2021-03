Enna. Conferenza capigruppo Comune su ex Ciss con l’Assessore regionale Razza

Share Facebook

Enna ex Ciss. A darne notizia il presidente del Cnsiglio comunale di Enna Paolo Gargaglione che fa sapere essersi svolta, nella fiornata di ieri, una video-conferenza alla quale ha partecipato l’assessore Regionale della Salute Ruggero Razza ed i vertici aziendali dell’Asp di Enna. L’intervento dell’assessore Razza, suffragato dagli atti amministrativi maturati dal Governo regionale, dopo anni di assoluta inerzia, danno la concreta speranza che l’imponente struttura possa essere completata ed utilizzata quale centro di riabilitazione multidisciplinare per l’intera Sicilia. Il modello di gestione, in cui avrebbe un ruolo attivo il Comune e l’Università Kore, con la facoltà di medecina, potrebbe essere mutuato da altre analoghe esperienze, come ad esempio la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.