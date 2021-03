Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Il commissario all’emergenza pandemica Figliulo, ha visitato gli hub di Catania e Messina, sabato scorso, e si è detto soddisfatto. Ventimila vaccini al giorno vengono inoculati nell’isola e in proporzione alla popolazione il target è soddisfacente. Aumenteranno, ha assicurato Musumeci anche grazie alle 110mila dosi di vaccini tra AstraZeneca, Pfizer e Moderna attese per fine aprile e il coinvolgimento dei medici di base. La Sicilia ha saputo organizzare hub anche nei nosocomi meno attrezzati, per agevolare le aree dislocate nelle zone più impervie e distanti dalle grandi città ed Enna, a oggi, detiene il primato delle vaccinazioni effettuate. Tra le 9 ASP della Sicilia Enna, con 28.505 vaccinazioni su una popolazione di 169.782, registra il primato con il 16,78 % seguita da Messina, Catania, Ragusa, Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento e Siracusa tutte tra 14,95% e 11,88%. In fondo alla classifica dei vaccini inoculati alle categorie contemplate ci sono Sardegna e Toscana, che sono riuscite ad assicurare il ciclo completo rispettivamente ad appena il 5,6% e il 6,1% dei propri anziani. Secondo le elaborazioni della fondazione Gimbe, pubblicate dal Sole 24 Ore, sotto la media nazionale ci sono anche la Lombardia e il Piemonte. La Lombardia che ha rappresentato per moltissimi meridionali l’eccellenza sanitaria ha mostrato le sue fragilità registrando, tra febbraio e giugno 2020, il più alto tasso di mortalità e quasi metà del totale nazionale delle vittime. Le vaccinazioni sono necessarie e salvifiche, lo dimostrano i Paesi che hanno ottenuto una copertura importante.

E’ necessario agire con maggiore impegno e con una campagna di persuasione che penalizzi chi operando nel pubblico rifiuta il vaccino, mettendo a rischio la comunità, e premi i già vaccinati. Potrebbe l’Asp ennese intraprendere questa via, prima fra le altre, una volta tanto.



Gabriella Grasso