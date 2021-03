Messa in sicurezza la strada Piazza Armerina – Mirabella Imbaccari

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Piazza Armerina. Sono praticamente conclusi i lavori di messa in sicurezza, riqualificazione e rifunzionalizzazione della direttrice che porta sino a Mirabella Imbaccari (in provincia di Catania) che interessano le strade provinciali 16 e 65. I lavori, avviati a febbraio 2020, sono stati finanziati per un importo di un milione e 627 mila euro dall’assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana su risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014/20. Prima della riapertura, si sono rese necessarie ulteriori rifiniture alle opere infrastruttura