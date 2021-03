Troina: oltre 1 mln di euro per 6 interventi di messa in sicurezza del territorio

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Sono ben 6, per un importo complessivo di oltre 1 milione di euro, gli interventi per la messa in sicurezza del territorio finanziati al Comune di Troina, nell’ambito del piano di investimenti approvato dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ad annunciarlo, il sindaco Fabio Venezia: “Si tratta di interventi molto attesi da parte della nostra comunità – spiega il primo cittadino – , che consentiranno la corretta transitabilità delle strade interessate e di ripristinare le dovute condizioni di sicurezza per i tanti nuclei familiari che hanno le proprie abitazioni a ridosso della zona. La messa in sicurezza del territorio è un ambito su cui abbiamo molto creduto e programmato: sono attualmente in corso opere pubbliche per diversi milioni di euro, mentre altre sono in procinto di partire come l’intervento di 3 milioni di euro relativo contrada Candela ed al quartiere Ramosuso. Un doveroso ringraziamento per il risultato ottenuto al nostro ufficio comunale di Protezione Civile, guidato dal geometra Alessandro Nasca, ed al Dipartimento Regionale di Protezione Civile, con a capo l’ingegnere Salvatore Cocina”.

Nel dettaglio, i 6 progetti finanziati riguardano:

– interventi sulle strade comunali esterne di contrada Fontanelle/Costantino Pirato (120 mila euro);

– messa in sicurezza delle pendici dell’abitato a monte di via Cesare, mediante la realizzazione di opere di sostegno (150 mila euro);

– ricostruzione di tratti di muri nella vie Angelica, delle Stelle e versante di via Rocche (150 mila euro);

– messa in sicurezza delle pendici dell’abitato di via Donatori del Sangue (190 mila euro); -messa in sicurezza del versante di contrada Castile (400 mila euro);

– messa in sicurezza del versante dell’abitato a valle della via Nazionale (corso Enna, 200 mila euro). “Intendiamo velocizzare al massimo le procedure per avviare quanto prima questi 6 interventi – specifica il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Alfio Giachino – e faremo di tutto affinché i cantieri possano partire tutti entro l’estate. Il numero di opere pubbliche in campo è davvero enorme, diversi altri finanziamenti sono in procinto di arrivare e, per numero di appalti e relativi importi, attualmente siamo paragonabili ad una città di 150-200 mila abitanti. Chiaramente tutto ciò comporta uno sforzo notevole ed anche momenti di grande difficoltà ma, mettendo il massimo dell’impegno e tutta la passione di cui disponiamo, porteremo a termine quanto è stato programmato”.